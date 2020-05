„Bogie“ weckt romantische Erinnerungen

Warum „geht“ man ins Autokino? Der Ton ist – na ja; das Bild technisch perfekt, Riesenleinwand – also in Ordnung. Nichts gegen die gemütliche Couch zuhause, aber das Autokino eben Kult – und erlebt gerade in der Corona-Krise mit dem Kontaktverbot ein Comeback. Kein Wunder, dass auch der dritte Autokinoabend im Motodrom ausverkauft war.

Autokino – das ist verdammt lang her, denke ich mir, als mich die Anfrage der Redaktion erreicht, ob ich mir Location, Leute und Liebesstory in der besonderen Atmosphäre anschauen möchte. Recht spontan sage ich ja, ist es doch fast vier Jahrzehnte her, dass ich diese Art des Filmgenusses zuletzt erlebt habe. Irgendwo auf einem Acker bei Groß-Gerau, dass ich mitdurfte, musste damals noch mein Vater absegnen. Heute liegt die Entscheidung bei mir.

Das Auto damals war ein weißer Ford Capri meines damaligen Partners, heute reise ich alleine im eigenen Fahrzeug an, aber weiß ist es auch. Welchen Film wir geschaut haben? Äh, das weiß ich nicht mehr, wir hatten anderes zu tun. Kino ist doch der Ort, an dem man abcheckt, wie das so ist mit der „großen Liebe“. Vorab: ja, es wurde geheiratet, Kinder gibt es auch, Enkelkinder schon, den Mann aber nicht mehr. Gut, damit haben wir bewiesen, dass das Kino mit der anderen Atmosphäre der Paarbildung förderlich sein kann.

Vor 40 Jahren gab es Cola, Bier, Popcorn, Chips auf einem Anhängetablett am offenen Autofenster. Heute eine warme Decke, Wasser, Nüsse – selbst mitgebracht, weil es in dieser Zeit eben nur so ist. Eigentlich wäre ich jetzt noch in Marokko, ein Urlaub war geplant, den das Virus vereitelt hat. Casablanca stand noch einmal auf dem Plan. Sie hat was, diese Stadt, die ich schon 2019 besucht habe, Sonnenuntergang inklusive.

Liebesstory in schwierigen Zeiten

Womit wir beim Kultschinken wären, der gleich über die Großprojektionsfläche flimmern soll und einem der ersten „Fakes“, die sich um den Film ranken: In Casablanca spielte der nämlich nicht, also real. Die Kulissen waren fast alle nachgebaut und standen in den Warner-Studios. Das tut dem Mythos „Casablanca“ (1942), diesem Inbegriff einer Liebesstory in schwierigen Zeiten, keinen Abbruch.

Bevor das natürliche Licht ausgeht, drehe ich eine Runde zwischen den Autoreihen – mit Nasen-Mundschutz versteht sich – und befrage Zuschauer. Leicht ergraute Haare haben Erika und Heinrich Geiß aus Altlußheim und ein großes Radio dabei. Das deutet schon einmal auf Autokinofachleute hin, denn den Ton zum Film bekommt man über das Autoradio oder einen Empfänger im Fahrzeug eingespielt. Beide strahlen: „Unsere Tochter hat uns die Karten geschenkt“, sagen sie.

Erika meint: „Als Mädchen, so mit 18, war ich das letzte Mal im Autokino.“ Heinrich erinnert sich an Abende im Autokino in Friedrichsfeld vor 50 Jahren. Sie schauen „Casablanca“ bei Popcorn und Wasser. Gibt es einen Bezug zum Film? „Die letzte Szene, die habe ich noch im Kopf“, gesteht Erika und freut sich auch die über 100 Minuten vor den einprägsamen „Schau-mir-in-die-Augen-Kleines-Sekunden“ sehen zu können.

„Ist eine coole Idee“

Wenige Schritte weiter steht ein Cadillac in Nachtblau. Darin sitzen zwei sehr junge Menschen: Melanie Eder und Dennis Zavedil, beide 32 Jahre alt. „Interesse, mal ins Autokino zu gehen, war da, ist eine coole Idee“, sagen die beiden Ketscher. Stilgerecht im Cadillac aus dem Jahr 1978. Was gibt es dazu zu sagen? „Schon als Kind habe ich mich für diese Autos, für Amerika interessiert“, erzählt Dennis. Die beiden tauchen ab in die Zeit vor etwa 80 Jahren, der Entstehung des Films.

Britta Mohr (70) und Peter Losert (71) haben es sich bequem eingerichtet in ihrem Auto: „Der letzte Autokinobesuch ist 20 Jahre her, in Dortmund“, berichtet Peter. Britta genoss Filme aus dem Fahrzeug „bei den Amerikanern“ in der Kaserne in Kaiserslautern. Den Kultklassiker aus der Frontscheiben-Perspektive gönnten sie sich, weil: „Wir sind Hockenheim-affin und wenn in der Zeit mal etwa Tolles angeboten wird, sind wir dabei!“

Hupkonzert zum Dank an HMV

Für den Veranstalter, den Hockenheimer Marketing-Verein, begrüßt Birgit Rechlin, bekommt ein Hupkonzert zum Dank für Worte und Event. Dann geht es los. Es wird eingekuschelt in die Autositze. „As time goes by“ – ach ja, schön war’s damals im Autokino und jetzt wieder.

