Born: Fieser Anschlag

In unserer Ausgabe von Donnerstag, 18. April, hatten wir von der Beschädigung einer Winterlinde im Landesgartenschaupark berichtet. Bei diesem Baum handelt es sich um die sogenannte Landtagslinde, die SPD-Landtagsabgeordneter Daniel Born vor zwei Jahren gepflanzt hatte. Born hatte im Urlaub aus unserer Zeitung von dem stark beschädigten Baum erfahren und reagierte mit einer Pressemitteilung, die wir im Folgenden wiedergeben.

Daniel Born spricht von einem „fiesen Schlag gegen Arbeit, Natur und Zusammenkommen“. Der Abgeordnete, der sich vor zwei Jahren in einem Projekt mit der AG Wald und in Kooperation mit Stadtgärtnerei und Gartenschauparkverein bewusst dafür entschieden habe, eine Winterlinde im Wahlkreis zu pflanzen, äußerte sich an seinem derzeitigen Urlaubsort entsetzt: „Vermutlich war es Vandalismus – und das macht einfach nur traurig. Erstens weil so viel mühevolle Arbeit seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgärtnerei in dem Erhalt und Heranwachsen des Baums steckt. Und zweitens, weil ich von vielen weiß, dass sie die Winterlinde mögen und wie ich auch gerne regelmäßig schauen, wie der Baum größer wird. Gerade eine Winterlinde ist ja auch ein schönes Symbol für das Zusammenkommen unter der Linde.“

Born dankt abschließend der Stadtgärtnerei dafür, dass sie alles tut, um die Winterlinde zu retten. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 20.04.2019