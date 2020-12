Born nimmt die Rechten in den Fokus

Hockenheim/Neulußheim.Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion und Ex-Innenminister Reinhold Gall ist am Dienstag, 8. Dezember, ab 19 Uhr in der Online-Talkrunde von SPD-Landtagsabgeordnetem Daniel Born zu Gast. „Mit Reinhold Gall haben wir einen profunden Experten für die Beurteilung der innenpolitischen Lage und ihrer Herausforderungen zu Gast. Ich freue mich auf die Talkrunde, denn für mich ist Sicherheit eines der zentralen Themen im Alltag“, erklärt Born.

Einer der Schwerpunkte ist aufgrund vielfacher Anfragen der Umgang der demokratieschützenden und -tragenden Institutionen mit der erstarkten extremen Rechten. „Im Landtag sitzen wir AfD-Abgeordneten gegenüber, die am Wochenende zum gewaltsamen Sturz der Regierung aufrufen. Aber auch außerhalb der Parlamente hat sich mit Reichsbürgern, Demokratiefeinden und Rechtsextremen ein gefährliches rechtes Netz gebildet. Hier darf die Demokratie nicht blind sein und müssen die Sicherheitskräfte, aber auch die demokratischen Initiativen unterstützt werden“, sind sich Gall und Born in einer gemeinsamen Presseerklärung einig.

Unter der E-Mail-Adresse termine@daniel-born.de werden Anmeldungen entgegengenommen und man erhält die Zugangsdaten. Rückfragen, auch technischer Art, beantwortet das Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten unter der Telefonnummer 06205/3 83 24.

Jusovorsitzende Herter zu Gast

„Junge Menschen in der Krise“ – unter dieser Überschrift diskutiert Daniel Born am Mittwoch, 9. Dezember, um 20 Uhr mit der Juso-Landesvorsitzenden Lara Herter in einer öffentlichen Videokonferenz. Die 25-Jährige ist in ihrer Heimatstadt im Zollernalbkreis Gemeinderätin, studiert Wirtschaftsingenieurwesen sowie Energiewirtschaft.

Jugendlichen werde in Schule, Ausbildung, Studium und Vereinen in der Pandemie viel abverlangt. Die Mehrheit von ihnen zeige mit Solidarität und Vernunft, wie die Krise gemeistert werden könne, sagt Daniel Born, der alle Interessierten zum Mitreden einlädt.

Den Link zur Teilnahme gibt es unter der Telefonnummer 06205/3 83 24 sowie E-Mail buero@daniel-born.de. zg

