Born: Ohne den Ausbau wird es keine Klimawende geben

Die erste Runde der Dialogtour 4.0 des SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born geht mit zwei weiteren Online-Veranstaltungen in den Jahresendspurt. Gemeinsam mit den Hockenheimer Sozialdemokraten lädt das Team Born in der Online-Veranstaltung am Dienstag, 22. Dezember, zur Diskussion um den dringend notwendigen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs ein, wie sein Büro mitteilt.

„Wer das Thema Klimaschutz ernst nimmt, kommt an einer Grundsatzdiskussion zur Rolle des ÖPNV nicht vorbei. Ohne ihn wird es keine Verkehrswende geben und mithin auch keine Klimawende“, zeigt sich Born, der auch Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Landtags ist, von der Notwendigkeit dieser Diskussion überzeugt.

Westen und Osten anbinden

„Gerade in Hockenheim, wo die Bürger Ziele im Norden und im Süden der Großen Kreisstadt einigermaßen regelmäßig mit Bus und Bahn erreichen können, hat die SPD bereits im letzten Kommunalwahlkampf darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Anbindungen nach Westen und Osten dringend ausgebaut werden müssen“, stellt der Landespolitiker fest. „In pandemiefreien Zeiten pendeln täglich Hunderte von Bürgern aus Hockenheim und Umgebung mit dem eigenen Auto nach Walldorf und Wiesloch, weil es hier so gut wie keine brauchbaren Busverbindungen gibt. Das ist ein Anachronismus und darf so nicht bleiben“, zeigt sich Daniel Born auch in dieser Sache kämpferisch.

Er weist zudem darauf hin, dass es im Bereich Walldorf/Wiesloch noch sehr viele freie Arbeitsstellen im gewerblichen Bereich gibt, die von potenziellen Arbeitnehmern aus Hockenheim und Umgebung in Ermangelung einer hinreichenden Nahverkehrs-Infrastruktur derzeit nicht genutzt werden können.

Zugangslink für Dialogtour

Dieses Online-Event aus der Dialogtour 4.0, welches das Team von Daniel Born in Zusammenarbeit mit dem Hockenheimer SPD-Ortsverein organisiert, startet um 19.30 Uhr. Zu der Veranstaltung sind alle interessierten Bürger eingeladen.

Um an der Veranstaltung teilzunehmen, bitte den folgenden Zugangslink verwenden: https://meet.jit.si/SPDOVgoesonlinemitDanielBorn. zg

