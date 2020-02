Born: Warnung vor Rechtsextremismus

Den politischen Aschermittwoch nutzte der SPD-Stadtverband, um die aktuelle Politik in Bund und Land unter die Lupe zu nehmen. Vorsitzende Ingrid von Trümbach-Zofka begrüßte hierzu zahlreiche Gäste im Stadthallen-Restaurant Rondeau, unter ihnen den Alt-Oberbürgermeister Dieter Gummer, den Landtagsabgeordnete Daniel Born und dessen Amtsvorgängerin Rosa Grünstein.

Die Vorsitzende zerlegte das politische Wirrwarr der letzten Tage und Wochen in seine Bestandteile, angefangen mit dem Hickhack bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen, über die Hamburg-Wahl bis hin zur Suche der CDU nach einem neuen Vorsitzenden. Dafür gab es reichlich Beifall, denn eine Büttenrede hätte nicht besser sein können. Anschließend wurde Dieter Gummer für 15 Jahre harmonische Zusammenarbeit gedankt.

Erfolgreich ins Jahr gestartet

Daniel Born ging in seiner Rede zunächst auf die Landtagswahl in Hamburg ein. „Die erste Wahl in diesem Jahrzehnt hat die SPD gewonnen. Das ist gut, denn wir haben unserem Land viel gute Politik für die 2020er Jahre zu geben“, erläuterte der Landtagsabgeordnete und ging auf die Konzepte der Landes-SPD für gebührenfreie Kitas, das 365-Euro-Ticket und eine gelingende Energiewende ein.

Auch der Kampf gegen den Rechtsextremismus ist für die SPD ein dringliches Thema. „Der fürchterliche Terroranschlag in Hanau zeigt einmal mehr, welche große Gefahr von Rechtsextremisten für die freiheitliche und demokratische Gesellschaft ausgeht. Wir alle müssen noch viel entschiedener unsere Demokratie und die Werte unserer Verfassung verteidigen“, schloss der Landtagsabgeordnete. dhe

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 29.02.2020