Vorsätzliche Brandstiftung ist nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei Ursache eines Brands in der Anschlussunterkunft für Flüchtlinge im Pfälzer Ring in der Nacht zum Donnerstag. Bei dem Feuer im Technikraum wurde niemand verletzt. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund liegen jedoch derzeit nicht vor, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Ein bislang unbekannter Täter war von außen über ein Fenster in den Technikraum der Unterkunft eingedrungen und hatte eine dort gelagerte Matratze entzündet. Bereits rund eine halbe Stunde zuvor hatte ein Unbekannter im Waschraum ein Bettlaken entzündet. Bewohner hatten das Feuer selbstständig gelöscht.

Alle Bewohner zurückgekehrt

Ein Bewohner hatte das zweite Feuer gegen 0.20 Uhr bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr Hockenheim war mit rund 25 Mann im Einsatz und löschte die Flammen, bevor sie sich weiter ausbreiten konnten. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.