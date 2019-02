Bratapfelfest der Senioren

Schon am frühen Morgen war im Altenheim St. Elisabeth fleißig gewerkelt worden, um alles für das Bratapfelfest herzurichten. Als am Nachmittag die ersten Bewohner, Tagespflegegäste und Angehörigen in das liebevoll dekorierte Erdgeschoss strömten, konnte das Fest losgehen. Mithilfe der ehrenamtlichen Helfer fand auch jeder seinen Platz, heißt es in einer Pressemitteilung der Einrichtung.

Gleich zu Beginn marschierten die Vorschulkinder des Parkkindergartens mit ihren Erzieherinnen ein und wurden mit lautem Beifall begrüßt. Alle hatten ein Lächeln im Gesicht, denn die Kinder waren als Schneefrauen und Schneemänner angezogen. Die Bewohner wurden eingeladen, beim Fingerspiel mitzumachen und bestaunten die aufgeführten Schneetänze. Gemeinsam wurde der Schneewalzer gesungen und Jung wie Alt nahmen sich bei der Hand und schunkelten gemeinsam.

Auch Robert trug zur Stimmung bei. Er begleitete alle Lieder mit der Gitarre und seinem pfälzischen Charme. Bratäpfel hatte Stefanie Gehrlein mit ihrem Küchenteam zubereitet. Nach dem Gaumenschmaus sangen alle gemeinsam das Lied „In einem kleinen Apfel". Unter der Leitung von Birgit die Sitztanzgruppe die „Schlittenfahrt". Mit dem Lied „Ein schöner Tag" ging ein unterhaltsamer Nachmittag zu Ende.

