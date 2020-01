Braucht Stadt einen Waldkindergarten?

Bei ihrer öffentlichen Fraktionssitzung will die CDU neben den Themen der Gemeinderatssitzung auch das Thema Waldkindergarten mit Bürgern diskutieren. Eltern haben sich an die Fraktionen gewandt und eine solche Einrichtung angeregt. Nun möchte die Fraktion die Konzeption und einen möglichen Bedarf diskutieren. Die Sitzung findet statt am Montag, 27. Januar, um 19.30 Uhr im CDU-Fraktionszimmer im Stadtwerksgebäude, Obere Hauptstraße 8, im zweiten Obergeschoss.

Zuvor steht um 18.30 Uhr die Bürgersprechstunde auf dem Programm, bei der Hockenheimer ihre Anliegen zur Kommunalpolitik vorbringen können. Als Ansprechpartner stehen die Stadträte Aline Bender und Fritz Rösch zur Verfügung. Alle Bürger sind zu beiden Veranstaltungen eingeladen. ska

Mittwoch, 22.01.2020