Brillen, Kleider und Kuscheltiere für die Armen

„Ich komme immer wieder gerne zur CDU Hockenheim, die das ganze Jahr über für den Konvoi der Hoffnung fleißig sammelt, wir haben über die Spenden hinweg ein sehr herzliches Verhältnis aufgebaut und erhalten stets wertvolle Spenden von den Hockenheimern“, zitiert der CDU-Ortsverein in einer Pressemitteilung Helmut Gramlich, einen Vertreter der Hilfeorganisation Konvoi der Hoffnung.

Gut erhaltene bis neuwertige Kleider, Kuscheltiere für Kinder, ein Rollstuhl, Brillen und Hörgeräte – vieles hatte sich in den letzten Wochen in der Garage der CDU angesammelt und konnte von den CDU-Vertretern, federführend Bärbel Hesping, an den Konvoi der Hoffnung übergeben werden. „Wir nehmen fast alles, solange es gut erhalten ist“, so der Vertreter der Hilfsorganisation aus Oberhausen-Rheinhausen, Helmut Gramlich, der die Sachspenden in seinem bis oben hin gepackten Anhänger entgegennahm.

Mit einem rumänischen Sattelschlepper werden die Sachspenden nach Rumänien, Bulgarien und die Ukraine befördert. „Dort haben wir Kontaktpersonen, die ein Netzwerk für Bedürftige aufgebaut haben unter denen die Spenden aus Deutschland verteilt werden“, so Gramlich. Alle Personen im Umfeld des Konvois der Hoffnung machen dies ehrenamtlich, auch unter Einsatz von privaten Pkw und Anhängern.

Neue Projekte hat der Konvoi der Hoffnung mit dem Rollstuhlprojekt und Bewässerungsanlagen in Angriff genommen. Das Rollstuhlprojekt ist eine „Initiative für die Ärmsten der Armen“, gegründet von Hans-Peter Dentler. Er baute eine Rollstuhlwerkstatt auf, die mit Ehrenamtlichen betrieben wird. Reparierte Rollstühle, Rollatoren, Toiletten-stühle, Gehilfen und andere Hilfsmittel werden nach Südamerika verschickt und geben bedürftigen Menschen dort neue Lebensqualität.

Ein weiteres Projekt sind die Bewässerungsanlagen für Afrika, wozu Hermann Bauer, langjähriger Bewässerungsexperte, eine Musterbewässerungsanlage in Komki (Burkina Faso) aufgebaut hat. Einfach nur Wasser auf die Erde zu schütten ist Verschwendung, zur nachhaltigen Bewirtschaftung sind moderne Geräte erforderlich. Mit Nathalie konnte eine Mitarbeiterin vor Ort gewonnen werden, die eine Ausbildung als Betriebswirtin im Agrarbereich hat und sich um die Bedürfnisse kümmert. „Sie benötigt schnellstmöglich ein gebrauchtes, robustes Auto für ihren Arbeitsbezirk“, so Gramlich.

Seit 2014 beteiligt sich die CDU Hockenheim an der Sammlung für den „Konvoi“, heißt es in der Pressemitteilung. Gut erhaltene bis neuwertige Sachspenden nimmt die stellvertretende Vorsitzende Bärbel Hesping entgegen: Telefon 06205/10 21 11. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 04.07.2019