Brittens „Ceremony“ steht im Mittelpunkt

Hockenheim/Altlußheim.Der Madrigalchor Hockenheim gibt sein Adventskonzert am Samstag, 1. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche Altlußheim. Dabei erklingt Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy, Antonio Vivaldi und Benjamin Britten. Unter der Leitung von Robert Sagasser musizieren gemeinsam mit dem Madrigalchor seine Kinder- und Jugendchöre, der Spielkreis für Alte Musik der Musikschule Hockenheim und Karin Schnur an der Harfe.

Im Mittelpunkt des Konzertes steht „A Ceremony of Carols“ von Benjamin Britten, ursprünglich ein Chorwerk für Knaben- oder Frauenchor, Solostimmen und Harfe, das Britten für Weihnachten komponiert hat. Es besteht aus elf Sätzen zu Texten aus „The English Galaxy of Shorter Poems“, einer Gedichtsammlung aus dem 16. Jahrhundert, die auf Mittelenglisch gesungen werden.

Gregorianischer Gesang als Rahmen

Britten plante 1942 eine Reihe einzelner Lieder, fügte sie jedoch bald zu einem zusammenhängenden Stück zusammen, das eingerahmt wird von einem gregorianischen Gesang am Anfang und am Ende. Ein Harfensolo, beruhend auf seiner Melodie sowie auf Motiven anderer Lieder des Stückes, verbindet die elf Sätze zu einem Ganzen.

Nach einer kurzen Umbaupause eröffnet der Spielkreis für Alte Musik den gemeinsamen Programmteil mit Kinder-, Jugend- und Erwachsenenchor. Es erklingen vertraute Adventslieder sowie weihnachtliche Pastoralen italienischer Meister und stimmen die Zuhörer auf die vorweihnachtliche Zeit ein. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. am

