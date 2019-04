Brutzeit der seltenen Vogelarten beginnt

Die Brutzeit der seltenen, in Wiesen brütenden, Vogelarten hat begonnen. Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe weist darauf hin, dass diese Tiere nun vor allem Ruhe brauchen und bittet daher um besondere Rücksichtnahme. Sehr problematisch sind freilaufende Hunde sowie Flüge mit Drohnen oder Modellflugzeugen. Entsprechende Freizeitaktivitäten sind in Naturschutzgebieten und in mit Informationsschildern gekennzeichneten Brutbereichen verboten, heißt es in der Mitteilung.

Mit großem Aufwand setzt sich das RP für das Überleben der seltenen Vogelarten Großer Brachvogel, Kiebitz und Bekassine ein. Es brüten nur noch wenige Paare dieser Arten im Regierungsbezirk. Aus diesem Grund werden die Nester gesucht, wie zum Beispiel von Thomas Fichtner. Er wurde vom RP als Mitglied des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes benannt. In seiner Freizeit sucht er im Hockenheimer Rheinbogen die Nester der Kiebitze und informiert die Landwirte, damit diese bei der Bewirtschaftung die Nester schonen können.

Das RP beauftragt außerdem jedes Jahr Landwirte oder Landschaftspflegefirmen mit speziellen Pflegemaßnahmen, um die Brutgebiete zu verbessern. Alle drei Arten benötigen eine offene, übersichtliche Landschaft mit einem guten Rundumblick, um mögliche Fressfeinde rechtzeitig zu erkennen. Aufwachsende größere Gehölze müssen daher in den Brutgebieten entfernt werden. Wichtig ist auch die Nähe zum Wasser. Aus diesem Grund wer-den flache Mulden angelegt, in denen sich Wasser sammeln kann oder es werden Gräben verschlossen, um Wiesen zu nässen.

Wer sich für diese seltenen Vögel interessiert, kann sie aus sicherer Entfernung mit dem Fernglas beobachten, damit sie nicht aufgeschreckt werden. Besonders geeignet sind Beobachtungshütten, die etwa in der Wagbachniederung bei Waghäusel zu finden sind. zg

