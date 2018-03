Anzeige

Sie spielen in Moskau, St. Petersburg oder auf dem Land. Sie beschreiben Bürokratie oder Künstlerboheme. Sie erzählen von der gefestigten Sowjetzeit, den 80er Jahren oder dem Postkommunismus in Russland. Die Rede ist von den vier russischen Romanen, die am Freitag, 23. März, 19.30 Uhr, beim nächsten Buchtripp in der Stadtbibliothek vorgestellt werden. Sie sprechen Geschichten aus dem größten Land der Erde an, das im Sommer Gastgeber für die Fußballweltmeisterschaft ist und viele große Schriftsteller hervorgebracht hat. Rosa Grünstein und Thomas Liebscher möchten den Gästen nun Einblicke in die Arbeit vier weniger bekannter Autoren aus der russischen Gegenwart geben.

Das Regiment der Babuschki

Das erste Buch von Elena Chizova („Die stille Macht der Frauen“) erzählt von einer Wohngemeinschaft in den 50er Jahren. Drei alte Damen nehmen Antonia und ihre kleine Tochter auf. Die jungen Bewohner erleben einerseits ein strenges Regiment der „Babuschki“ (auf Deutsch Großmutter), andererseits eine raffinierte Hilfe im Kampf gegen den Staat. Denn dem Kind Susanna, das nicht spricht, droht die Einweisung ins Heim.

Eine Seniorin ist auch die Hauptfigur im zweiten Buch. Alina Bronsky berichtet in ihrem Roman „Baba Dunjas letzte Liebe“ von einer Seniorin, die in einem fiktiven Dorf lebt. Das Dasein in diesem Dorf nahe Tschernobyl wird mit lakonischem Humor vorgestellt.