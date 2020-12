Bücher länger behalten

Hockenheim.Die Stadtbibliothek verlängert ihre Ausleihfrist. Wer Bücher mitnimmt, muss diese erst am Donnerstag, 7. Januar, wieder abgeben. Die verlängerte Ausleihfrist gilt nicht für Non-Book-Medien, also CDs, DVDs, Tonies und Zeitschriften. Hintergrund ist die Schließung der Stadtbibliothek. Bis Mittwoch, 23. Dezember, hat die Einrichtung geöffnet, nach der Weihnachtspause wieder ab Donnerstag, 7. Januar.

Das Angebot elektronischer Medien, E-Books, E-Paper bleibt über die Schließungszeit nutzbar. Dazu benötigen Interessenten lediglich einen Internetzugang, den Biblio-theksausweis und ein Passwort, um E-Medien downloaden und nutzen zu können. Inhalt dieses Angebots ist auch „Press Reader“. Es können über 7000 Zeitungen und Zeitschriften aus über 100 Ländern in mehr als 70 Sprachen aufgerufen und gelesen werden.

Die Mitarbeiter der Stadtbibliothek haben Kinder in den vergangenen Wochen erfolgreich dazu aufgerufen, für einen Weihnachtswunschbaum vor der Kinderbibliothek Schmuck zu basteln. Dafür waren an der Theke Vorlagen erhältlich, die bunt bemalt und mit einem Weihnachtswunsch beschriftet werden konnten. Der fertige Schmuck wurde in der Bibliothek abgegeben und der Baum war pünktlich zum Nikolaustag geschmückt. zg

