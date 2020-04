Bürger können Grünschnitt kostenlos im Talhaus abgeben

Hockenheim.Viele Bürger der Rennstadt nutzen in der Corona-Zeit die Chance, draußen ihren Garten auf Vordermann zu bringen. Doch wohin mit dem anfallenden Grünschnitt? Die Stadtverwaltung gibt in Kooperation mit der Kompostanlage der Firma Wagner darauf die Antwort, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hockenheimer Bürger können aktuell wieder bei dem Unternehmen im Industriegebiet Talhaus neben dem Klärwerk ihr Grüngut abgeben. Die Kompostanlage ist wegen der Corona-Situation und der zusätzlich notwendigen organisatorischen Anpassungen des gesamten Geschäftsablaufes zunächst jeden Montag und Dienstag, jeweils von 13 bis 16.30 Uhr, geöffnet. An diesen Tagen ist für die Bürger bis einschließlich Dienstag, 28. April, die kostenlose Grünschnitt-Annahme in haushaltsüblichen Mengen bis rund 500 Liter Volumen je Anlieferung möglich. Die Stadtverwaltung kommt für die anfallenden Kosten auf. Das Angebot gilt nur für in Hockenheim gemeldete Bürger. Dies ist bei der Kompostanlage der Wagner GmbH vor dem Abladen des Grünschnitts mit dem Personalausweis nachzuweisen.

„Es ist bitte unbedingt zu beachten, dass sich immer nur drei Privatanlieferer gleichzeitig in der Annahmezone mit einem Abstand von mindestens zwei Metern zueinander aufhalten dürfen. Entsprechend erfolgt eine Zufahrtsbeschränkung durch das Aufsichtspersonal. Der Produktverkauf findet aktuell leider aus Infektionsschutzgründen nur bargeldlos an registrierte Stamm-Firmenkunden und städtische Abteilungen statt“, so Geschäftsführer Hansjörg Wagner.

Gelebte Wirtschaftsförderung

„Für Privatkunden lässt sich eine Lieferung ab bestimmten Mindestmengen auf Rechnung organisieren. Sobald weitere positive Änderungen in Richtung Normalbetrieb mit dem gewohnt umfassendem Produkt- und Serviceangebot möglich sind, werden wir natürlich informieren“, ergänzt er.

„Ich freue mich sehr über die Unterstützung der Firma Wagner. Das Angebot ist eine weitere unkomplizierte Hilfe der Stadt, damit unsere Bürger auch in der Coronazeit ihren Grünschnitt loswerden. Das ist für mich gelebte Wirtschaftsförderung, die allen hilft“, sagt Oberbürgermeister Marcus Zeitler. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 11.04.2020