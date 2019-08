Bürger sollen Bäume gießen

Die anhaltende Trockenheit im Sommer macht den Bäumen in der Stadt stark zu schaffen. Die heißen Temperaturen in den kommenden Tagen verschärfen diese Situation wieder. Die Stadtverwaltung bittet daher die Bürger um Hilfe, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Straßenbäume und kleine Pflanzbeete in ihrer Straße zu gießen.

„Unser Bauhof, beauftragte Firmen und die Landwirte bewässern das städtische Grün und versuchen, es so gut wie möglich am Leben zu halten“, erklärt Stadtgärtnermeister Matthias Degen vom Fachbereich Bauen und Wohnen. Dabei sind vor allem junge Bäume auf die Bewässerung angewiesen. Ältere Bäume können sich über ihre tiefreichenden Wurzeln besser selbst versorgen. „Jede Gießkanne hilft“, ergänzt Degen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 22.08.2019