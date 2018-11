Bürgerbüro verkauft Lions-Bildkalender

Wie sah eigentlich das alte Hockenheimer Rathaus aus? Und was befand sich im Jahr 1955 auf dem früheren Messplatz? Dies und viele weitere Einblicke in das Stadtleben gewährt der neu erschienene Bildkalender „Hockenheim damals & heute“ für 2019, der ab sofort im Bürgerbüro in der Rathausstraße 1 für 10 Euro erhältlich ist.

Die Bilder, die den Wandel der Stadt Monat für Monat in direktem Bildvergleich eindrucksvoll darstellen, stammen größtenteils aus den Archiven der Stadt. Die Einnahmen fließen in soziale Jugendhilfsprojekte des Lions Clubs. Weitere Verkaufsstellen sind die Buchhandlung Gansler (Rathausstraße 1), Weinmann Druck (Karlsruher Straße 13) und Albert Herzer KG (Ottostraße 2). zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 27.11.2018