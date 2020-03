Bürgerprojekt über 25 Jahre in Blüte gehalten

Der Förderverein Gartenschaupark hat seit seiner Gründung am 30. November 1994 nichts an Agilität und Engagement für das Naherholungsgebiet am Westen der Rennstadt eingebüßt. Dies wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich, bei der die mehr als 40 trotz Coronavirus im Bürgersaal des Rathauses erschienenen Mitglieder neben dem vergangenen Geschäftsjahr auch über die Aktivitäten des Vereins

...