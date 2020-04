Bürgersprechstundeals Onlineversion

Trotz oder gerade wegen der derzeitigen Ausgangsbeschränkungen möchte die CDU-Fraktion den Kontakt zwischen der Kommunalpolitik und der Bevölkerung aufrechterhalten und bietet daher am Mittwoch 8. April von 19.30 bis 20.30 Uhr erstmals eine Online-Bürgersprechstunde an. „Wir wollen online diskutieren, wie die Hockenheimer Bürgerinnen und Bürger die derzeitige Zeit erleben, was sie als belastend oder auch was sie als positiv empfinden. Vielleicht gibt es auch konkrete Ideen, was aktuell in Hockenheim benötigt wird?“, erklärt Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs.

Um teilzunehmen, wird ein Smartphone oder ein Computer mit Internetanschluss, Mikrofon und Lautsprecher benötigt. Eine Kamera ist hilfreich. Die Anmeldung erfolgt über buergersprechstunde@cdu-hockenheim.de, darauf werden die Einwahldaten zugesendet. Alle interessierten Bürger sind eingeladen. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 04.04.2020