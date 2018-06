Anzeige

Engelberth folgt Traub

Christoph Engelberth tritt die Nachfolge des in den Ruhestand verabschiedeten Jürgen Traub als vorsitzender Gutachter des Gutachterausschusses an. Der Bauingenieur ist seit 1. März in der Baurechtsabteilung der Stadtverwaltung beschäftigt. Die Amtsperiode dauert bis zum 31, März 2020.

OB Dieter Gummer teilte in diesem Zusammenhang mit, dass das Land von der Kleinteiligkeit wegkommen wolle. Deshalb werde ein gemeinsamer Gutachterausschuss für die Verwaltungsgemeinschaft ein Thema. hs

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 15.06.2018