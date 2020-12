Büro von Daniel Born geschlossen

Hockenheim.Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born hat per Pressemeldung mitgeteilt, dass sein Wahlkreisbüro bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, geschlossen bleiben wird. „Wir sind Teil des Lockdowns und das ist auch richtig so, denn jetzt müssen wir alle zusammenhalten und das Richtige tun. Das Richtige ist: So wenig persönliche Kontakte wie machbar und daheim bleiben“, erklärt der SPD-Politiker.

Sein Team und er sind, wie schon in den vergangenen Monaten, weiter per Telefon 06205/3 83 24 und E-Mail buero@daniel-born.de erreichbar. Daniel Born ergänzt: „Außerdem bauen wir wegen der vielen Fragen die Whatsapp-Sprechstunde aus. Ab 19. Dezember haben wir täglich ein Zeitfenster von 14 bis 16 Uhr eingetragen, in dem ich direkt über diesen Kanal chatte.“ zg

