Bundesweit größter Club im Motorsport-Verband

Hoch über dem Motodrom, im Baden-Württemberg Center in der fünften Etage, trafen sich 138 Mitglieder und Gäste des Badischen Motorsport Clubs (BMC) zur Jahreshauptversammlung. Präsident Jörg Bensemann schaute positiv auf das vergangene Jahr mit seinen vielen spannenden Veranstaltungen zurück.

Der Badische Motorsport Club ist mit seinen 711 Mitglieder der größte Club im Deutschen Motorsport-Verband, und die Mitglieder reichen vom aktiven Motorsportler bis zum Sportwart der Streckensicherung.

Bei den Bosch Hockenheim Historic – In Memory of Jim Clark 2018 jährte sich der Todestag Jim Clarks zum 50. Mal, dabei waren zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder die historischen Formel 2 am Start, die Zuschauerzahlen stiegen leicht.

Besonders stolz war man auf die Veranstaltung „1. Mai-Pokal-Revival“, mit der eine alte Tradition neu belebt wurde. Veranstalter war der Verein „Klassik Motorsport“ um BMC-Mitglied Manfred John. Der BMC war gerne bereit, dieses tolle Event mit mehr als 400 historischen und klassischen Motorrädern in seinen Veranstaltungskalender zu integrieren, sagte Bensemann.

Tolle Stimmung bei Nightshow

Ein Top-Event sind die Nitrolympx in Verbindung mit den Public Race Days eine Woche zuvor. Ein erneut ausverkauftes Haus sorgte in der Nightshow am Samstagabend für grandiose Stimmung. Weiteres Highlight war das zweite American Fan Fest, ein Großereignis für Fans amerikanischer Autos und Kultur mit Nascar-Rennen, Food-Trucks, Cheerleadern und ein großem US-Car-Treffen. Extraattraktion war der Besuch von rund 150 Mitgliedern der europäischen Star Wars Garrison, die mit ihren Kostümen von Darth Vader bis hin zu den Rebellen eine einzigartige Stimmung im Fahrerlager erzeugten.

Im Geschäftsbericht erwähnte Bensemann das sich grundsätzlich feststellen lässt, dass durch die vielen Aktivitäten die Finanzen des Vereins sich weiter stabil gezeigt haben.

Auch die Hockenheimring GmbH hatte ein gutes Jahr 2018, mit einem guten sportlichen wie finanziellen Ergebnis. Geschäftsführer Georg Seiler blickte auf eine erfolgreiche Saisonzurück, in der auch die Formel 1 im Juli auf dem Programm stand.

Als Meilenstein bezeichnete Jörg Bensemann auch die Entwicklung des Hockenheimrings durch den Neubau des Porsche Experience Centers. Bensemann bedankte ich bei den Mitgliedern des BMC für die tatkräftige Unterstützung bei Wind und Wetter an und auf der Strecke.

Dank an Georg Seiler

Ebenfalls bedankte sich Jörg Bensemann beim Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH, Georg Seiler, der ebenfalls Mitglied des BMC ist, für die vielen Jahre der tollen Zusammenarbeit. Seiler wird ab September in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Georg Seiler bedankte sich sichtlich bewegt bei allen Verantwortlichen und Mitgliedern für die gemeinsame, erfolgreiche und schöne Zeit.

Sportleiter Marcel Fitterer fasste die Veranstaltungen 2018 aus sportlich-organisatorischer Sicht zusammen und lobte die Zusammenarbeit mit dem Leiter der Strecke und Technik, Jochen Nerpel, und dessen Team, sowie besonders die hervorragende Präparation der Dragster Strecke im August, auf der einige Europarekorde gefallen sind.

Schatzmeister Ulrich Gleich bestätigte die finanziell positive Entwicklung des Vereins. Die Revisoren Karl-Heinz Träutlein und Michael Baumann bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Auf Antrag Baumanns wurde das Präsidium einstimmig entlastet.

Bensemann im Amt bestätigt

Als Präsident des Badischen Motorsport Clubs wurde Jörg Bensemann wieder einstimmig in seinem Amt bestätigt Ebenfalls einstimmig wurde Ulrich Gleich im Amt des Schatzmeister wieder gewählt. Bei den Ämter der Revisoren wurden Karl-Heinz Träutlein und Michael Baumann ebenfalls bestätigt. Die anderen Posten standen nicht zur Wahl.

Besonders stolz ist der Badische Motorsport Club auf seine Mitglieder und deren langjährige Treue zum Verein. Sie sind die tragenden Säulen eines jeden Vereins und wurden geehrt (Infobox). cs

