Wenn in den heimischen vier Wänden von Winter auf Sommer umdekoriert wird, ist dies stets mit einigem Aufwand verbunden. Accessoires werden ausgetauscht, die Licht und Wärme spendenden Kerzen der dunklen Jahreszeit weichen Teelichtern und das Tannengrün macht Platz für farbenprächtige Blumensträuße. Ähnliches spielt sich im Frühjahr im Gartenschaupark ab, wenn auch in einem ungemein größeren Umfang.

Klar, wenn man einen Park sein Eigen nennt, dann will man, dass sich in ihm die Jahreszeiten widerspiegeln. Und zwar mit einem dicken Ausrufezeichen, also nicht gemächlich und behutsam wie auf einer extensiv genutzten Wiese, sondern mit Pauken und Trompeten, mit einer Explosion an Farben und Gerüchen.

Kurzum – die Blumen müssen meist komplett ausgetauscht werden. Für den Rentnertrupp, der sich um den Park kümmert, eine Herkulesarbeit, meist sind es mehrere Tausend Pflanzen, die ausgetauscht werden müssen. So wurden dieser Tage beispielsweise der Winterflor – überwiegend Stiefmütterchen – abgeräumt, zusammen mit Tulpen, die den Frühling begrüßt hatten und wurden die Wechselflorbeete vorbereitet, so dass nun rund 6000 Sommerblüher eingepflanzt werden konnten.