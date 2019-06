Bunte Kunst statt trister Baulücken

In der Oberen Hauptstraße 89 bis 95 entführen Kunstwerke auf zehn Bannern an Bauzäunen in eine künstlerische Welt. Die farbenfrohen Kreationen zieren Stellen, an denen kahle Brachen auf Bebauung warten. Die handgemalten Bilder auf den Bannern sind eine Auswahl der über 100 Zeichnungen, die von Schülern im Gestaltungswettbewerb für die „Hockenheim Edition“ der Guten Schokolade von Plant-for-the-Planet eingereicht wurden.

Rund 40 dieser Bilder sind von ei-ner Jury des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV) für die vorübergehende Gestaltung der Baulücken ausgesucht worden. Weitere Banner befinden sich in der Oberen Hauptstraße 50 bis 52 und 61.

Die Idee geht auf einen Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion vom März 2018 zurück. Sie forderte, „im zur 1250-Jahrfeier einen Wettbewerb durchzuführen, um die unschönen Baulücken in der Oberen Hauptstraße mit Kunstwerken zu verdecken“. Die Stadtverwaltung realisierte die Banner an den Bauzäunen unter Federführung des HMV.

„Wir begrüßen diese Aktion sehr. Als die CDU-Fraktion mit der Idee auf uns zukam, waren wir sofort begeistert. Wir konnten damit ein weiteres Mal unter Beweis stellen, wie verschiedene Gruppen aus Politik, Verein und Schule miteinander Hockenheim schöner gestalten können“, sagt HMV-Vorsitzender Richard Damian.

Die Stadt übernahm die Kosten von rund 5000 Euro. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, findet auch Gerhard Weber, Leiter des Fachbereichs Bauen und Wohnen der Stadt. „Die Banner sind eine vorübergehende Bereicherung für das Stadtbild in der Oberen Hauptstraße“, meint er. Die Werbeflächen seien so angebracht, dass sie im Falle eines Sturms nicht gleich umfallen – wichtig für die Verkehrssicherheit. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 08.06.2019