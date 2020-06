Buntes Korallenriff lockt Besucher an

Begünstigt vom regenfreien Wetter war der erste Ausstellungssonntag der Zierfischfreunde Amazonas trotz der obligatorischen Corona-Einschränkungen gut besucht. Das schreibt der Verein in einer Mitteilung. Am kommenden Sonntag, 21. Juni, bietet sich nunmehr erneut Gelegenheit, die vielfältige Aquarienschau der Zierfischfreunde in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zu besuchen.

Gezeigt werden den Veranstaltern zufolge die gängigsten Fischarten aus Afrika, Australien, Mittel- und Südamerika sowie Südostasien in 27 naturnah gestalteten Aquarien. Höhepunkt der Ausstellung ist das große Meerwasseraquarium, das vollkommen neu eingerichtet ein mit bunten Fischen bevölkertes Korallenriff zeigt.

„Die Erfahrungen des ersten Ausstellungssonntages haben gezeigt, dass die Besucher für die durch Corona bedingten Hygienevorschriften volles Verständnis aufbringen“, freut sich der Verein über den regen Zuspruch. Die Ausstellung ist über einen kurzen, ausgeschilderten Fußweg ab dem Parkeingang Städtischer Kindergarten, Dresdener Straße gegenüber Hausnummer 10, erreichbar. Auch Rollstuhlfahrer können ihn problemlos nutzen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 15.06.2020