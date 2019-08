Camping ein Dorn im Auge

Die Arbeit der Bürgeninitiative „Pro Stadtwald C4“ findet die volle Unterstützung des Grünen-Ortsvereins, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die Verwaltung, der designierte Oberbürgermeister, Marcus Zeitler, die Parteien, alle Fraktionen im Gemeinderat und Abgeordnete setzen sich gemeinsam für den Erhalt des Stadwalds im „C4“ ein, so die Grünen in der Mitteilung. „Dabei sollte jedoch der

...