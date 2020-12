CDU empört über Flut von Aufklebern

Das, was die ehrenamtlichen Grünen Engel und der Hockenheimer Bauhof regelmäßig machen, führten in den vergangenen beiden Wochen Mitglieder und Freunde der CDU durch: die Innenstadt von Müll und Unrat zu befreien, allen voran Masken, Verpackungsabfall, Flaschen und Zigarettenkippen. Nachdem sie bereits während des ersten Lockdowns eine ähnliche Aktion durchgeführt hatten, nahmen sie dieses Mal einen weiteren Schwerpunkt“ auf: das Entfernen von „wilden“ Aufklebern.

Anlass war die Beobachtung des Fraktionsvorsitzenden Markus Fuchs, dass die neu aufgestellten Lampen und Abfallbehälter im HÖP-Gelände in kürzester Zeit mit Aufklebern verunstaltet waren. Doch wie diese entfernen? Eine Spachtel oder scharfe Gegenstände kamen nicht infrage, denn die hätten die Lampen beschädigt.

Ein Plastikschaber zum Reinigen von Kochfeldern erwies sich als bestes Mittel. Zudem gab es von der Stadtverwaltung noch ein Mittel, um Klebereste zu entfernen. Doch auch so war es noch schwer genug: „Es ist in etwa so, als ob man eine schwer entfernbare Tapete von der Wand kratzen muss“, so Ulla Mack, die mit Bärbel Hesping das Gelände rund um den Bahnhof in Angriff nahm.

Rund 130 Aufkleber entfernten die CDUler, sodass der Zehntscheunenplatz, das HÖP-Gelände sowie das Areal rund um das Schulzentrum danach weitgehend frei von Aufklebern waren – aber leider nur für 48 Stunden. Denn dann wurden erneut welche angebracht. „Wenn es 2021 wieder einen städtischen Dreck-Weg-Tag gibt, dann sollte das Entfernen von Aufklebern mitaufgenommen werden“, fand Moritz Mildenberger, der mit Vorsitzendem Patrick Stypa unterwegs war.

Entsetzt über die vielen Coffee-to-go-Becher zeigten sich Antje Fischer-Daniel („Ich war richtig schockiert“) und Dagmar Kramberg rund um den Kraichbach. Unter den freiwilligen Helfern war auch CDU-Landtagskandidat Andreas Sturm: „Wir wissen alle, dass sich Plastik in der freien Natur teils erst nach mehreren Jahrhunderten zersetzt. Wie würde unsere Umwelt wohl aussehen, wenn der Müll einfach mal liegen bliebe?“

Einige Beobachtungen sorgten dabei für Kopfschütteln. So etwa eine vermüllte Parkbank, während ein leerer Abfalleimer direkt danebenstand. Trotz allem Ärger überwog bei den rund 15 freiwilligen Helfern die Freude, dass die Stadt zumindest für einige Stunden wieder sauberer war. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 08.12.2020