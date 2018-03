Anzeige

Viel zu diskutieren hatten die 40 Mitglieder bei der Versammlung der CDU. Mit Blick auf den städtischen Haushalt stellte Vorsitzender Markus Fuchs fest, dass die finanzielle Situation Hockenheims so gut wie lange nicht mehr sei, und dass die Stadt mit rund 40 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren so viel wie nie zuvor investieren werde: in Schulen, Kinderbetreuung, Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt sowie in Kanalarbeiten.

Große Änderungen stehen bei den Schulen bevor, erläuterte Patrick Stypa erläuterte die Planungen: Die Hartmann-Baumann-Grundschule werde zu einer Grundschule Plus und die Theodor-Heuss-Realschule werde für jeweils zwei Klassen der Stufen 5 bis 7 zu einer offenen Ganztagesrealschule ausgebaut werden. Von den geplanten Investitionen von über 20 Millionen Euro sei etwa die Hälfte 2018 bis 2021 im städtischen Haushalt eingeplant.

Sollte es aufgrund der guten Konjunktur weiter Mehreinnahmen geben – 2017 waren dies über drei Millionen Euro –, sollten diese aus Sicht der CDU-Stadträte bevorzugt zugunsten der Schüler in Hockenheim eingesetzt werden, um die Schulentwicklung möglichst schnell abzuschließen. Darüber hinaus waren sich alle Anwesenden einig, dass etliche Straßen saniert werden müssen.