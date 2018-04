Anzeige

Hockenheim.Die Weinprobe mit französischen Weinen ist einer der Höhepunkte in der Woche der deutsch-französischen Freundschaft. Auf der Weinreise durch die Weinregionen Frankreichs geht es bei der nächsten Weinprobe des Freundeskreises Hockenheim-Commercy am Freitag, 18. Mai, ab 19.30 Uhr im Pumpwerk schwerpunktmäßig in die Champagne.

Die Champagne ist das nördlichste Wein-Anbaugebiet Frankreichs und hat eine Rebfläche von 27 500 Hektar, die sich auf 300 Gemeinden und 20 000 Winzer verteilt. Die Champagne mit den Städten Reims und Épernay ist insbesondere durch den Champagner, den edelsten Ausbau des Schaumweins, berühmt.

Der Champagnerhandel wird zwar durch die großen Häuser wie Heidsieck, Moet, Chandon oder Veuve Clicquot beherrscht. Aber auch kleinere Winzer produzieren Champagner der Spitzenklasse. „Vom deutschen Winzersekt über den Crémant bis hin zum köstlichen Champagner“ – so lautet das Motto des Abends. Die Teilnehmer erwartet ein interessantes Sortiment, verbunden mit Erläuterungen.