Chance auf ein neues Entree

Mit dem Sanierungsgebiet „Obere Hauptstraße Süd“ verfolgt die Stadt verschiedene Ziele, will sie Verbesserungen in den Bereichen Verkehr, Baustruktur und Grün erzielen. In dem Plangebiet zwischen Fortuna-Kreuzung und Med-Center spielt der Verkehr eine große Rolle. Weshalb insbesondere die Kreuzung Ring-, Reilinger- und Obere Hauptstraße umgebaut, ein neues Entree in die Stadt geschaffen werden soll.

Neben den Verkehrsmaßnahmen sollen in dem Gebiet insbesondere die Themen Wohnungsbau und Nachverdichtung auf der Agenda stehen. Für diese Maßnahmen wurde die Aufnahme des Gebiets in das Landessanierungsprogramm beantragt. Aus Stuttgart kam nun die Nachricht, dass das Projekt „Obere Hauptstraße Süd“ mit 800 000 Euro in das Landessanierungsprogramm aufgenommen wurde. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 02.04.2020