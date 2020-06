Chat für Bürger geht online

Die Stadtverwaltung erweitert mit einem neuen Bürgerchat das Kommunikationsangebot für Bürger. Der Bürgerchat startet am Montag, 29. Juni, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Auf der Startseite von www.hockenheim.de unten rechts – das ist der neue Ort, an dem Bürger mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung in Kontakt treten können. Dort findet sich das orangefarbene Symbol des neuen Bürgerchats. Mit der Einführung des Chats wird das Angebot der bereits bestehenden Kommunikationswege erweitert und eine neue Möglichkeit geschaffen, mit der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten.

Zunächst geplant sind zwei feste wöchentliche Live-Sprechzeiten. Zum einen wird die Sprechstunde innerhalb des Bürgerbüros als Bürgersprechstunde angeboten. Dort können zum Beispiel Anliegen zum Meldewesen, zum Personalausweis, Informationen zum Fundbüro, zum Führerschein und zu Wahlunterlagen angebracht werden. Zum anderen wird es eine Baustellensprechstunde des Fachbereichs Bauen und Wohnen geben, bei der Fragen zu aktuellen und geplanten Bauvorhaben im Stadtgebiet gestellt werden können.

Die Baustellensprechstunde findet immer mittwochs von 8 bis 9.30 Uhr statt, die Bürgersprechstunde donnerstags von 9 bis 12 Uhr. Die erste Baustellensprechstunde wird folglich am Mittwoch, 1. Juli, die Bürgersprechstunde erstmals am Donnerstag, 2. Juli, stattfinden. Während des Live-Chats können sich die Bürger mit ihren Anliegen und Fragen in Echtzeit an die zuständigen Mitarbeiter wenden.

Anhänge mitschicken

Der Bürgerchat steht aber auch außerhalb der Live-Sprechzeiten zur Verfügung. Dann können Bürger eine Nachricht mit einer Beschreibung ihres Anliegens und Kontaktdaten hinterlassen. Dies wird an die entsprechenden Stellen weitergesendet, wie die Stadtverwaltung erklärt. „Der Bürgerchat eröffnet eine zeitgemäße Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgern. Die Software ist leicht zu bedienen – jeder, der Nachrichten über ein Smartphone versenden kann, kommt mit der Funktionsweise des Bürgerchats zurecht“, berichtet Judith Böseke von der Stabsstelle OB Kommunikation, die das Projekt begleitet. „Die Pilotphase des Projekts läuft zunächst bis Anfang 2021. Je nach Bedarf und den ersten gesammelten Erfahrungswerten kann der Chat erweitert und angepasst wer-den. Wir hoffen natürlich, dass der neue Kommunikationskanal gut angenommen wird.“

Die Nutzung des Chats ist einfach gehalten, ohne dabei an Funktionalität einzusparen. Innerhalb des Chatfensters können neben reinem Text auch Anhänge wie Bilder und Links verschickt werden. Die Inhalte werden Datenschutzkonform übermittelt und ebenso auch auf Schadsoftware geprüft. Der neue Bürgerchat kann von jedem Endgerät aus genutzt werden. Die Stadtverwaltung hatte sich im Dezember bei dem Pilotprojekt, das in Zusammenarbeit mit dem Städtetag Baden-Württemberg entwickelt wurde, um die Teilnahme beworben und den Zuschlag erhalten. Damit ist Hockenheim eine der fünf teilnehmenden Kommunen, die diesen Chat in Baden-Württemberg einsetzen.

Neben dem neu eingeführten Bürgerchat bleiben die drei, bereits bekannten, sicheren Kommunikationswege bestehen. Über die „virtuelle Poststelle“, das „Service-BW“- Portal und auch „De-Mail“ konnte bereits seit Längerem eine sichere Kommunikation mit der Verwaltung stattfinden. Die drei Kommunikationswege finden sich präsent auf der Internetpräsenz der Stadtverwaltung Hockenheim unter www.hockenheim.de im unteren Bereich der Startseite unter „Sichere Kommunikation“ gebündelt.

Virtuelle Poststelle

Über die „virtuelle Poststelle“ bietet die Stadtverwaltung die Möglichkeit, unmittelbar und auf sicherem Weg zu kommunizieren. Die Bürger können sich bei der „virtuellen Poststelle“ registrieren und eine E-Mail an die Verwaltung senden.

Diese können auch mit angehängten Anlagen angereichert werden. Damit können auch sensible Daten auf diesem Weg an Ihre Ansprechpartner in der Verwaltung übertragen und diese Daten vor unberechtigtem Einblick geschützt werden. Auf der „virtuellen Poststelle“ kann auch eine postalische Antwort seitens der Stadtverwaltung angefragt werden.

Auskunft zu allen Lebenslagen

Seit Anfang 2016 ist das Serviceportal Baden-Württemberg, „Service-BW“, online. Das Portal bietet Bürgern allumfassend Auskunft zu allen Lebenslagen, Verwaltungsprozesse können teilweise elektronisch abgewickelt werden, der Bürger hat Zugriff auf Onlinedienste und Formulare. Beim „Service-BW“-Portal ist eine Registrierung zur Nutzung vorab notwendig.

Mit der Anmeldung erhält jeder Nutzer ein eigenes sicheres Postfach und kann außerdem viele Verwaltungsleistungen und Formulare online abrufen und für den Behördengang vorbereiten. Seit Dezember 2018 sind dort zusätzlich sichere Behördenkonten und besondere elektronische Postfächer für die Stadtverwaltung eingerichtet, über die eine sichere Kommunikation sowie ein Datenaustausch problemlos stattfinden kann. Über die Postfächer kann neben Bürgeranfragen auch der elektronische Rechtsverkehr stattfinden.

Als dritte Möglichkeit der durchgängig verschlüsselten Kommunikation bietet die Stadtverwaltung „De-Mail“ an. Es ermöglicht ebenso eine nachweisbare und vertrauliche elektronische Kommunikation. Nur Nutzer mit einer überprüften Identität können „De-Mails“ versenden und empfangen. Nutzer benötigen selbst eine „De-Mail“. Die Stadt ist über info@hockenheim.de-mail.de zu erreichen. Weiterhin stehen neben den drei sicheren Kommunikationsmöglichkeiten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung für die Anliegen der Bürger zur Verfügung. zg

Info: Die Ansprechpartner sind unter www.hockenheim.de/mitarbeiter zu finden.

