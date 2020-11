Chat mit Bürgern über Corona-Krise

Die geplante Mitgliederversammlung am Montag, 9. November, wird abgesagt, wie die SPD mitteilt. In Zusammenarbeit mit dem SPD-Landtagsabgeordneten findet an diesem Tag ein Bürgergespräch ab 19 Uhr in Form einer Video- und Telefonkonferenz statt. Bei dieser Veranstaltung können Fragen zu den Corona-Verordnungen der Landesregierung diskutiert und beantwortet werden.

Interessierte können sich im Wahlkreisbüro, Schwetzinger Straße 10, per Email an buero@daniel-born.de oder telefonisch unter 06205/3 83 24 anmelden. Alternativ können sich Interessierte auch an 19 Uhr direkt einwählen: meet.jit.si/SPDHockenheimlädteinimGesprächmitDanielBorn09112020. zg

