Chatten mit Daniel Born über Arbeit

Hockenheim/Schwetzingen.SPD-Landtagsabgeordneter Daniel Born setzt seine Whatsapp-Sprechstunden fort und bietet am Wochenende erstmals Chats mit fachlichen Schwerpunkten an. „Es freut mich, dass die Whatsapp-Sprechstunde auf so eine enorme Resonanz stößt und ich als Wahlkreisabgeordneter an vielen Stellen weiterhelfen kann. Ganz großes Interesse gibt es zu den Themenkomplexen ,Arbeit und Betrieb’ und ,Kita und Schule’. Da ich Mitglied im Bildungs- und im Wirtschaftsausschuss bin, biete ich zu diesen Brennpunktthemen spezielle Chats an“, erklärt der SPD-Politiker in einer Pressemitteilung.

Am Samstag, 25. April, steht Daniel Born von 11 bis 14 Uhr über die Whatsapp-Nummer 0178/8 87 32 08 zu allen Fragen rund um „Kita und Schule“ zur Verfügung. Von 16 bis 19 Uhr wird unter derselben Nummer über das Thema „Arbeit und Betrieb“ gesprochen. Am Montagabend, 27. April, findet von 20 bis 22 Uhr wieder die offene Whatsapp-Bürgersprechstunde statt, in der alle Sorgen, Anliegen und Vorschläge mit dem Landtagsabgeordneten besprochen werden können.

Fragen auch per E-Mail möglich

Wie immer ist es möglich, die Fragen und Anliegen auch per E-Mail an buero@daniel-born.de zu richten. „Jeder muss selbst entscheiden, ob er über Whatsapp kommunizieren will“, erklärt Daniel Born. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 23.04.2020