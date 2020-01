China – von Tibet nach Shanghai

Andreas Pröve setzt sich ein hohes Ziel: 6000 Kilometer im Rollstuhl von Shanghai zu den Quellen des Jang-tsekiang in Tibet. Mit Bildern, die den Atem rauben, fesselt er am Dienstag, 10. März, um 20 Uhr in der Stadthalle sein Publikum, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Weg dorthin ist gepflastert mit bewegenden Momenten und großer Hilfsbereitschaft. Unüberwindliche Widerstände bedrohen seinen Traum und zwingen ihn zu Umwegen. Doch am Ende sind es die Begegnungen mit den Menschen, die hinreißen. Ihre Lebensgeschichten, ihr Glaube und unerschütterlicher Optimismus verleihen seiner spannenden Reise die Faszination. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 31.01.2020