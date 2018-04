Chöre machen Eigenwerbung

Anzeige

Hockenheim.Einen Frühlingsball mit vielen Facetten der Chormusik bot der Männergesangverein Liedertafel zahlreichen Besuchern. Die Sänger hatten den großen Saal der Stadthalle passend zum Frühling geschmückt.

Der Frauenchor eröffnete den Abend mit „Blue Bayou“ von Eckart Hehrer, gefolgt von „Love me tender“ in einer Bearbeitung von Lorenz Maierhofer. Der stellvertretende Vorsitzende Stefan Held ließ in seiner Begrüßung das vergangene Jahr kurz Revue passieren und gab einen Ausblick auf kommende Aufgaben.

Die Geehrten Neue Ehrenmitglieder: Berthold Kief, Bruno Treutlein und Jürgen Ziegler 65 Jahre Mitgliedschaft: Eugen Bisson, Norbert Brandenburger, Heinz Hüttler, Rudi Hüttler, Manfred Kleber, Manfred Muth, Dieter Naber, Werner Wiedemann 60 Jahre: Hans Wiedemann 50 Jahre: Hans Hagen, Berthold Kief, Bruno Treutlein, Jürgen Ziegler 40 Jahre: Werner Geider, Peter Horn, Siegfried Renz, Alfred Rupp und Georg Seiler 25 Jahre: Martina Billmann, Hildegard Faltin, Gerda Geider, Hella Geigenmüller, Martina Groß, Martha Keller, Christina Manke, Brigitte Reski, Franziska Riedel, Jutta Riedel, Andrea Rösch, Ilona Schneider, Anneliese Trenkler, Christel Zahn, Christel Zeilfelder, Wilfried Bastel, Peter Billmann, Reinhold Freidel, Hans Hiegl, Dietrich Hinterleitner, Wolfgang Johnsen, Hans Kammer, Karlheinz Laier, Klaus Marquetant, Hans-Dieter Mechler, Dieter Paul, Jürgen Reichenbach, Dieter Riedel, Remy Ruder, Hermann Schlampp, Markus Schmeckenbecher, Wolfgang Schmelzle, Manfred Sturm, Walter Weidner 15 Jahre aktive Sangestätigkeit: Jürgen Reichert ph

„Irischer Abend“ beim Waldfest

Hierbei wies er zum einen auf den „Irischen Abend“ hin, der am Samstag, 14. Juli, beim Waldfest im Alten Fahrerlager stattfindet. Dabei wird die Kapelle „Skye“ für den passenden Sound sorgen und den Besuchern werden Speisen und Getränke zum Thema präsentiert. Zum anderen findet im Oktober ein Konzert vom Vocalensemble „CHORios“ im Pumpwerk statt. Der Frauenchor beendete seinen Auftritt mit der Ballade „Übern See“ von Lorenz Maierhofer und „You raise me up“ von Eckart Hehrer.