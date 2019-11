Choreografien aus der Renaissance und dem Barock

© ArchibvFunck

Hockenheim.Zu einem stimmungsvollen Abend im Advent laden „I Danzatori Palatini“, das Hockenheimer Ensemble für historischen Tanz, am Samstag, 7. Dezember, um 18 Uhr in die evangelische Kirche ein. Nicht nur das 1250-jährige Jubiläum Hockenheims gilt es zu würdigen, sondern auch mittlerweile 40 Jahre historischen Tanz in Hockenheim.

Epoche der Wiederbesinnung

Festlich und beschwingt beginnt die Veranstaltung mit Tänzen aus der Renaissance, der Epoche der Wiederbesinnung an die Errungenschaften der Antike. Endlich konnte der Mensch das finstere Mittelalter hinter sich lassen – und feierte bukolisch.

Eine Aufführung aus der Commedia dell‘ Arte mit Pantomime, Tanz und Musik von Wolfgang Amadeus Mozart entführt in Barock und Rokoko. Prächtige, bunte Kostüme und graziöse höfische Tänze prägen diese prunkvolle Zeit.

Der Genuss mit allen Sinnen ist an diesem Abend auch ein kulinarischer: Gerne werden die Gäste auf dem Marktplatz vor der Kirche zu Würzwein und Spezereien eingeladen.

Der Eintritt ist frei. Über eine Spende für einen sozialen Zweck freut sich das Ensemble „I Danzatori Palatini“. zg

