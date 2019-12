Christbäume werden abgeholt

Alle Jahre wieder startet zu Beginn des neuen Jahres die Christbaumaktion. Am Samstag, 11. Januar, werden viele junge Leute aus den Konfirmandengruppen, der Jugendgruppe und erwachsene Männer und Frauen die ausgedienten Christbäume ab 9 Uhr Uhr einsammeln.

Treffpunkt für alle Mitarbeitenden ist am Feuerwehrgerätehaus, Ernst-Wilhelm-Sachstraße. Die Christbäume werden gegen eine Spende von 5 Euro mitgenommen. Ein Zettel mit Namen und Adresse am Baum erleichtert den Helfern ihre Arbeit und ohne diese Nachricht werden die Bäume nicht mitgenommen. Die Kirchengemeinde bittet, keine Spendengelder an den Baum zu hängen, aber einen Zettel mit dem Namen des Nachbarn, bei dem das Geld hinterlegt ist.

Es können nur Bäume ohne Restschmuck und Kunstschnee entsorgt werden. Falls ein Baum nicht abgeholt worden ist, können dessen Besitzer zwischen 14.30 und 16 Uhr unter Telefon 0176/54 71 00 42, Gemeindediakon Reinhold Weber, anrufen, der für die Christbauaktion verantwortlich ist. Der Erlös ist für Brot für die Welt bestimmt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 30.12.2019