Christbaum plündern

Hockenheim.Besucher des Rathauses konnten in den vergangenen Wochen einen besonderen Weihnachtsbaum bewundern. Die Aktiven der Lokalen Agenda haben Schmuck aus Recycling-, Naturmaterialien und anderen Resten angefertigt. Dieser nachhaltige Schmuck verziert als Dekoration den Weihnachtsbaum am Rathauseingang und sorgt so für besinnliche Stimmung in der Stadtverwaltung. Dieser Baumschmuck wird am Mittwoch, 18. und Donnerstag 19. Dezember, gegen eine Spende verkauft. Der Erlös kommt dem Kinderschutzbund zugute. Die Spende kann in eine Box am Empfang des Rathauses eingeworfen werden.

Für die Dekoration haben rund zwanzig Kreative Nussknacker- und Engeldeko aus Shampooflaschen oder trockenen Nudeln, Schneemänner aus ausgedienten Glühbirnen und zauberhafte Weihnachtssterne aus Papierresten gebastelt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 18.12.2019