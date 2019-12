Christian Pieper ist der beste Vorleser

Die Vorweihnachtszeit ist am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium auch Vorlesezeit, denn im Dezember findet jedes Jahr der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels statt. Mit mehr als 600 000 teilnehmenden Schülern jährlich gehört er zu den größten und bundesweit beliebtesten Schülerwettbewerben. Alle Sechstklässler sind zum Mitmachen eingeladen. Ziel des Wettbewerbs ist es, Spaß am Vorlesen zu haben und die Freude am Lesen zu wecken, teilt die Schule in einer Meldung mit.

Im Vorfeld wurden am Gauß im Deutschunterricht die besten Vorleser der vier sechsten Klassen ermittelt. Nachdem im vergangenen Jahr ausschließlich Mädchen gewonnen hatten, konnten in diesem Jahr die Jungs das Rennen anführen. Alle Klassensieger traten nun gegeneinander an, um ihr Vorlesetalent unter Beweis zu stellen und die dreiköpfige Jury – bestehend aus der Schulleiterin Anja Kaiser und den Deutschlehrern Bettina Rohrer und Bernhard Sommer – mit ihrem Vortrag zu überzeugen. Als weitere Zuhörer hatten sich alle Sechstklässler versammelt.

Passagen selbst ausgesucht

Die vier Schulsieger hatten ein Buch ihrer Wahl mitgebracht, aus dem sie in einer ersten Vorleserunde drei Minuten vorlasen. Till Wangler aus der 6a las aus „Miles und Niles“ von Jory John und Mac Barnett, Christian Pieper stellte einen Auszug aus „Die fabelhafte Miss Braitwhistle“ von Sabine Ludwig vor. Damian Berschauer aus der 6 c hatte sich für eine Sams-Geschichte von Paul Maar entschieden und Vassilis Antoniadis für „Das böse Buch“ von Magnus Myst. Bei der Bewertung der Leseleistung gibt es drei wichtige Kriterien: die Lesetechnik, die Interpretation der vorgelesenen Textpassage und die Textstellenauswahl. Alle vier Vorleser ernteten für ihren Vortrag viel Applaus und starteten gleich in die nächste Runde, in der sie einen unbekannten Text vorzulesen hatten. Auch diese Herausforderung meisterten die Jungs und dann zog sich die Jury zurück, um den Schulsieger zu ermitteln.

Bevor die Schulleiterin den Namen des Siegers bekanntgab, gratulierte sie allen Vorlesern. Am meisten überzeugt hatte die Jury Christian Pieper, der das Gauß-Gymnasium im Februar in der nächsten Runde des Vorlesewettbewerbs vertreten darf. Die Deutschlehrerinnen Andra Hölper und Barbara Becker, die den Wettbewerb moderierten, bedankten sich bei allen Vorlesern mit einer Urkunde und einem Buchgeschenk der Buchhandlung Gansler. zg

