Christliche Gemeinschaft will Schöpfung wahren

Anzeige

Schnell stellte sich heraus, dass der aus Murg stammende Johann Gerteis sowie dessen Sohn Richard in ihrer Heimat in der dortigen Kolpingfamilie aktiv waren. Jürgen Fuhr war von Mannheim-Neckarau nach Hockenheim gezogen und hatte bereits „Mannheimer Kolping-Erfahrung“. Am 10. Februar 1968 trafen sich dann Gerhard Geiger, Richard Fuhr sowie Johann und Richard Gerteis und beschlossen, in Hockenheim eine Kolpingfamilie zu gründen. Die Vorbereitungen kamen ins Laufen und am 10. August traf man sich schließlich zur konstituierenden Sitzung, Gerhard Geiger wurde zum Senior und Johann Gerteis zu seinem Vertreter gewählt, Pfarrer Johannes Beykirch war der Präses der noch jungen Kolpingfamilie, die aber zu diesem Zeitpunkt bereits zehn weitere Mitglieder hatte.

Ein Festgottesdienst in der St. Georgskirche am 29. September 1968 mit einem anschließenden Stiftungsakt in der Festhalle besiegelten offiziell die Gründung der Hockenheimer Kolpingfamilie. Über 30 Kolpingfamilien aus der Region und auch weit darüber hinaus waren mit dabei und zogen bei strahlendem Sonnenschein mit ihren Bannern, von der Pestalozzi-Schule kommend, in die Kirche ein. Der Banner der „neuen“ Hockenheimer Kolpingfamilie war von der Brühler Kolpingfamilie gestiftet worden.

Hockenheim war nun um eine bedeutende Vereinigung reicher geworden. Dies war natürlich auch dem damaligen agilen und stets einfallsreichen Bürgermeister Dr. Kurt Buchter klar. Er hatte von Anfang an guten Kontakt mit den Kolpingsleuten und schlug ihnen gleich beim ersten Gespräch vor, in Hockenheim doch einen Martinsumzug durchzuführen. Und dieser fand dann tatsächlich bereits im Gründungsjahr, am 11. November 1968, statt, eine Tradition wurde begründet, seither führt die Kolpingfamilie die Martinszüge in Hockenheim durch.

Die regelmäßigen und vielseitigen Veranstaltungen der Kolpingfamilie bereicherten schon bald das gesellschaftliche und kulturelle Leben Hockenheims. Früh engagierte man sich gemeinsam für humanitäre Projekte in der Dritten Welt, ebenso hatte man aber stets auch menschliche und soziale Probleme vor Ort im Auge und sorgte für Unterstützung in jeglicher Form.

Leben in der Stadt bereichert

In den nunmehr fünf Jahrzehnten des Bestehens der Hockenheimer Kolpingfamilie waren insgesamt vier Persönlichkeiten an der Spitze, ein deutlicher Beweis der Kontinuität. Nach den Gründungs- und Aufbaujahren hatte Gerhard Geiger die Verantwortung an Ulrich Daub weitergegeben. Zusammen mit seinem Team und den Mitgliedern gelang es Daub, einen modernen christlichen Verein innerhalb der katholischen Pfarrgemeinde zu schaffen, der längst auch zu einem Symbol der gelebten Ökumene in Hockenheim geworden war.

War die Mitgliedschaft in der Kolpingfamilie früher nur Männern vorbehalten, sind seit vielen Jahrzehnten längst auch die Frauen willkommen. Dies wird in Hockenheim besonders auch dadurch deutlich, dass mit Ilse Völker eine engagierte Frau die Leitung und konsequente Weiterentwicklung der Kolpingsfamilie übernahm. Über ein Vierteljahrhundert stand Ilse Völker mit Ideenreichtum, Einfühlungsvermögen und Durchsetzungskraft an der Spitze der Vereinigung. Vor nunmehr fünf Jahren gab sie den Führungsstab interfamiliär weiter, seither steht ihre Tochter Stefanie Simons an der Spitze der Kolpingfamilie.

Präzise und detailliert hat man das Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Bestehen vorbereitet. „Bewahrung der Schöpfung“ ist das Leitwort für 2018. „Wir sind überzeugt, dass aus unserem christlichen Grundverständnis sich die Verpflichtung ergibt, für eine gerechte Welt einzutreten,“ ist die Vorsitzende Stefanie Simons überzeugt. Jedem Geschöpf Gottes müsse ein Recht auf würdevolles Leben eingeräumt, Lebensräume geschützt und dem Menschen Nahrung, gerechtes Eigentum und menschenwürdige Arbeit gesichert werden.

„Wir sind gerne gemeinsam aktiv hier in Hockenheim und sind uns auch bewusst, dass ,Kolping International’ ein weltweites Netz mit rund 400 000 Mitgliedern in mehr als 60 Ländern darstellt“, erläutert die Vorsitzende Simons. Man sehe es nach wie vor als Aufgabe an, sich aktiv sowohl in das gesellschaftliche als auch das kirchliche Leben Hockenheims einzubringen. Dazu veranstaltet man Informations- und Diskussionsabende zu Arbeit und Beruf, Politik und Gesellschaft, Religion und Kirche.

Ergänzt wird dieses Angebot durch Spieleabende, Bastelnachmittage, Wanderungen, gesellige Veranstaltungen und Ausflüge. „Wir sehen uns als moderne christliche Gemeinschaft, bei der alle Christen willkommen sind,“ fasst Stefanie Simons zusammen.

Das Jubiläumsprogramm

Die offizielle Eröffnung des Jubiläumsjahres ist am heutigen Samstag um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Georgskirche vorgesehen, dem sich eine Mitgliederversammlung im Gemeindezentrum St. Christophorus anschließt.

Als langjähriges Mitglied des Fördervereins Gartenschaupark wird man am Mittwoch, 21. März, um 15 Uhr im Park einen Baum pflanzen, eine Esskastanie, die ja der Baum des Jahres 2018 ist. Das Kolping-Motto 2018 „Bewahrung der Schöpfung“ wird durch diese Baumpflanzung versinnbildlicht.

Fahrten und Vorträge

Auf dem Jakobsweg wird man am Samstag, 24. März, gemeinsam unterwegs sein und vom 20. bis zum 22. April lädt die Kolpingfamilie zu einer dreitägigen Fahrt nach Köln und Kerpen ein, der Heimat von Adolph Kolping.

Zu den verschiedenen weiteren attraktiven Veranstaltungen gehört der Abend mit dem Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler am 13. Oktober. Er ist der Autor des erfolgreichen Bestsellers „Himmel, Herrgott, Sakrament – Auftreten statt austreten“ und findet mit seinen unkomplizierten christlichen Einstellungen sehr viel Anklang auch weit über Bayern hinaus.

Zu den verschiedenen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr zählt auch am 18. Juni ein medizinischer Vortrag zum Thema „Wenn Gelenke nicht mehr wollen“. Referent ist dabei Dr. Thomas Schreyer. Er ist nicht nur Chefarzt der Klinik Agaplesion Elisabethenstift in Darmstadt, sondern auch gebürtiger Hockenheimer und war früher in der Kolpingjugend aktiv.

„Wir versuchen, den Jahreslauf ein wenig mit interessanten Veranstaltungen zu unserem Jubiläum zu prägen“, fasst die Vorsitzende Stefanie Simons die konkretisierten Planungen und Termine für das Jubiläumsjahr zusammen, stets im Sinne von Gründer Adolph Kolpings: „Tut jeder in seinem Kreis das Beste, wird’s bald auch in der Welt besser aussehen.“

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 17.03.2018