Claudia Rapp brilliert als Schlangenbeschwörerin

Die närrische Zeit wird auch im Altenheim St. Elisabeth ausgiebig gefeiert. Am Schmutzigen Donnerstag ist es seit vielen Jahren Tradition, dass die Katholische Frauengemeinschaft (KFD) als Elferrat ins Haus kommt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die KFD-Frauen kamen unter anderem als Zirkusdirektor, Hasen, Seiltänzer und Ballerinas. Ein Einmarschtanz in Form einer Zirkusaufführung sorgte für viel Freude bei allen Zuschauern – auch bei Heimleiter Markus Hübl.

Sitzungspräsidentin Sabine Oberling, verkleidet als Primaballerina, führte in ihrer charmant lustigen Art durch das Programm. Mit einer Bütt über die Senioren trafen Sabine Baum und Daniela Scherz vom Team der Betreuung auf den Zahn der Zeit. Wer hält die kleinen Läden am Leben, wer füllt die Wartezimmer und wer hat noch Zeit für einen Bummel? Zu Recht fiel ganz oft der Satz „An uns Senioren kommt keiner vorbei“. Mit viel Applaus und einer Rakete wurden beide verabschiedet. Harald Wein nahm die Stimmung auf und spielte alte Gassenhauer, die zum Schunkeln und Mitsingen einluden.

Das Tanzmariechen Josephine Hillengaß von der Tanzsportgarde Plankstadt erklärte sich spontan bereit, den Bewohnern ihr Können zu präsentieren. Mit ihrem Auftritt brachte sie manch einen Gast zum Staunen und wurde mit tosendem Beifall und einer Rakete verabschiedet.

Jetzt war es an der Zeit, sich mit einer Tasse Kaffee, Bowle und Berlinern zu stärken. Die Stimmung war sehr gut, als das Team vom „Betreuten Bauen“ seinen Auftritt hatte. So erzählten Renate Schopf, Evelin Herrmann und Daniela Scherz, wie es mit dem Neubau weitergeht und was die Bewohner in naher Zukunft noch so alles erwartet. Nach einer ausgiebigen Schunkelrunde ging es weiter mit Claudia Rapp. Das Mitglied des Elferrates ist bekannt für seine Büttenreden.

So erzählte sie Neuigkeiten vom Heimleiter Markus Hübl und wusste so manches Geheimnis von seinem Hund zu berichten. Das passte wunderbar zur großartigen Stimmung und so wurde auch sie mit Applaus und einer Rakete verabschiedet.

Harald Wein spielt Lieder

Danach führte die Sitztanzgruppe unter der Leitung von Birgit Ruder zwei ihrer Tänze auf, die zum Mitmachen anregten. Zum Ende spielte Harald Wein noch zur Stimmung passende Lieder, bis Anna Husak, eine Bewohnerin des Hauses, etwas von der umschwärmtesten Frau zu berichten hatte. Es war ein gelungener Nachmittag, das konnte man in den Gesichtern der Bewohner ablesen, denn alle hatten ein Lächeln auf den Lippen, so die Mitteilung abschließend. ds/zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 22.02.2020