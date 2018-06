Anzeige

Hockenheim.Mit Beginn der Elternzeit startet ein neuer Lebensabschnitt. Alles bisher Erlebte und Erreichte wird durch eine neue Herausforderung bereichert. Mit der Geburt eines Kindes beschreitet man neue Wege. Der Kinderschutzbund bietet dafür ein Coaching in der Elternzeit an vier Samstagen im Juli an.

Was braucht das Kind, um sich ausgeglichen und stabil entwickeln zu können? Wie bleibe ich in meiner Kraft? Diese und andere Fragen stehen im Zentrum der Fortbildung. Praktische Übungen aus dem Coaching ergänzen den theoretischen Input. Der Kurs richtet sich an Mütter mit Kindern bis drei Jahren.

Termine: samstags, 7., 14., 21. und 28. Juli von 10 bis 12 Uhr in Hockenheim. Die Kosten belaufen sich auf 30 Euro. Anmeldung und Informationen: Kerstin Diebold, Kedifour@gmail.com, www.kinderschutzbund-hockenheim.de. zg