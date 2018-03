Codex dient als Geburtsurkunde

Anzeige

Kein urkundlicher Beweis

Im Klartext: Wie lange im Gebiet des heutigen Hockenheims Menschen ansässig waren, darüber gibt es keine urkundlichen Beweismittel. Beurkundet ist aber, dass ein gewisser Ratbert dem Kloster Lorsch einige Besitztümer im Bereich des heutigen Hockenheims schenkte, dies wurde im Lorscher Codex im August 769 eingetragen. War dieser Ratbert ein Adeliger mit Sitz in Hockenheim oder gehörte er zur geldbesitzenden Oberschicht mit hohem sozialem Rang. Details darüber sind nicht bekannt.

Fest steht aber, dass Hockenheim im besagten Lorscher Codex insgesamt neun Mal erwähnt wird. Nach der ersten Schenkung von Ratbert im Jahre 769 kamen weitere Schenkungen hinzu, die letzte datiert übrigens vom 4. Juli 948, also insgesamt ein Zeitraum von 180 Jahren.

Fest steht ebenfalls, dass die Schenkung von Hockenheim im Jahre 769 zu den ersten des Klosters Lorsch gehört haben muss, denn das Kloster wurde erst im Jahre 764 gegründet. Die Gründe für solche Schenkungen an Klöster, die damals durchaus üblich waren, mögen wohl verschiedenen Motivationen gefolgt sein. Wahrscheinlich ist, so Dr. Hermann Schefers in seinem wissenschaftlichen und anspruchsvollen Vortrag, dass der Gedanke des Heils der Seele eine wichtige Rolle spielte. Es war, vereinfacht ausgedrückt, die Überlegung, dass man nach alter christlicher Vorstellung mit seinen guten Taten, also den Schenkungen, beim vielzitierten „jüngsten Gericht“ auf die Seite der „Guten“ kommen würde.

Am Rande ging dabei Dr. Schefers auch auf die Besitztümer ein, die einem Kloster geschenkt wurden. Dabei ist, auch dies wieder vereinfacht betrachtet, davon auszugehen, dass nicht unbedingt gewinnbringende Teile des Kernbesitztums geschenkt wurden, eher wohl Besitztümer in Randbereichen, die man selbst per Vererbung oder Schenkung bekommen hatte und deren Bewirtschaftung oft wenig sinnvoll gewesen wäre. Bei der letzten Erwähnung Hockenheims im Lorscher Codex ging es um einen Geländetausch zwischen Hockenheim und Plankstadt.

Die vielen Detailinformationen belegten bei dem VHS-Vortrag auch die wissenschaftliche Bandbreite von Dr. Hermann Schefers. Kloster Lorsch sei in das Weltkulturerbe aufgenommen worden aufgrund seiner hohen historischen Bedeutung, nicht aufgrund der Bauanlage etwa. Einzig bestehen blieb die bekannte Torhalle in Lorsch, die auch als Königshalle bekannt ist. Ansonsten sind es vor allem die früheren Bestände der Lorscher Bibliotheken, die kunstgeschichtlich von Bedeutung sind und Handschriften von Weltrang beheimateten. Hockenheim findet sich in alten Schriften, dem Lorscher Kalender, im 16. Jahrhundert nochmals, dort ist vom Tod eines aus Hockenheim stammenden Laienbruders die Rede.

Feier mit Fug und Recht

Auch wenn der Lorscher Codex zumeist wenig über die geschenkten Besitztümer und noch weniger über die Schenkenden sagen kann, so ist die terminlich fixierte Eintragung doch ein „belastbares“ Dokument dafür, dass es manche Stadt und Gemeinde, manche Region schon zu einem bestimmten Zeitpunkt gegeben hat. So kann denn auch Hockenheim im kommenden Jahr mit Fug und Recht das 1250-jährige Bestehen feiern, denn seit dieser Zeit ist dank Lorscher Codex die Existenz von Hockenheim verbrieft.

Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg, der bereits bei seiner Einführung im kleinen Saal der Stadthalle einen grundsätzlichen gedanklichen Rahmen zum Jubiläum geschaffen hatte, dankte dem Referenten Dr. Schefers für seine detaillierten und kenntnisreichen Ausführungen, die einen Einblick in die damalige Zeit, die Welt und das Denken der Klöster gaben.

Info: Bilder vom Kloser Lorsch unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 15.03.2018

Zum Thema Impressionen vom Kloster Lorsch