Comedy und Musik sorgen für Abwechslung

Die geltende Corona-Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg macht einen Spielplan im Kulturhaus Pumpwerk bis Oktober so gut wie unmöglich. Um die Kultur in der Stadt aber nicht brachliegen zu lassen, sind die Stadthalle und das Pumpwerk eine Kooperation eingegangen. wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Räume der Stadthalle stehen der Kleinkunstbühne für verschiedene Veranstaltungen zur Verfügung. Daher müssen „Pumpwerk-Fans“ im September und Oktober nicht gänzlich auf Kleinkunst verzichten.

Los geht es am Samstag, 19. September, 20 Uhr mit Fatih Cevikkollu mit seinem Programm „FatihMorgana“. Am Freitag, 25. September, 20 Uhr steht Barbara Ruscher mit dem Programm „Ruscher hat Vorfahrt“ auf der Bühne. Friedemann Weise mit „Bingo“ kommt am Freitag, 16. Oktober, 20 Uhr. bevor Die Band HISS mit „25 Jahre Polka’n’Roll“ am Samstag, 24. Oktober, 20 Uhr für Stimmung in der Stadthalle sorgt.

Die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter steht bei allen Veranstaltungen an erster Stelle. Die Besucher werden daher gebeten, die bekannten Hygiene- und Abstandsregelungen gegen die Verbreitung des Virus einzuhalten. Dazu gehören insbesondere das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes bis zum Sitzplatz sowie ein ausreichender Mindestabstand zwischen den Personen von mindestens 1,5 Meter. Eine Teilnahme an Veranstaltungen mit einer Covid 19-Infektion oder grippeähnlichen Symptomen ist nicht gestattet. Beim Kartenkauf müssen Kontaktinformationen hinterlassen werde. Während der Veranstaltung wird aus präventiven Gründen auf eine Pause und Verpflegung verzichtet. Es besteht die Möglichkeit, für die Zeit nach der Veranstaltung im Restaurant Rondeau der Stadthalle Plätze zu reservieren.

Einlass bei allen vier Terminen ist jeweils um 19 Uhr. Karten für die Veranstaltungen gibt es unter www.pumpwerk-hockenheim.de, per E-Mail an pumpwerk@pobox.com und unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25. Karten können auch bei der Stadthalle Hockenheim, Telefon 06205/2 11 90 erworben werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 04.09.2020