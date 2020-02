Computer-Kurs in Fasnachtsferien

In den Fasnachtsferien bietet die VHS einen Computerkurs für Schüler im Alter von 10 bis 14 Jahren an. Frühe und altersgerechte Förderung ist das Ziel des Computerkurses. Die Kinder lernen den Computer als künftiges Arbeits- und Hilfsmittel für Schule und Freizeit kennen.

Mit viel Spaß und kreativem Schaffen arbeiten die jungen Teilnehmer an den EDV-Geräten. Inhalte des Kurses sind Grundlagen am PC, erste Schritte in Office (Word, Excel, Powerpoint), Internet mal altersgerecht, Mailen, Schreiben und kreatives Malen, Arbeiten mit Bildern, Grafiken und Fotos, Tastaturschreiben.

Der Kurs findet von Dienstag, 25. Februar, bis Freitag, 28. Februar, täglich von 10 bis 13 Uhr im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a, statt. Die Kursgebühr beträgt 108 Euro.

