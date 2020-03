Computerkurs ohne Vorwissen

Hockenheim.Keine Angst vor der Nutzung eines Rechners – auch wenn man noch nie damit Berührung hatte: Die Volkshochschule bietet einen Computer-Grundkurs in Windows, Word und Internet an. Der Kurs führt systematisch an das Thema Computer heran und macht die Teilnehmer mit den wichtigsten Grundbegriffen vertraut. Er findet am Montag, 18., Donnerstag, 19., und Freitag, 20. März, jeweils von 17.30 bis 20.45 Uhr im VHS-Haus, Heidelberger Straße 16 a, statt.

Mit Windows 10 und Office 2019 steigen die Nutzer Schritt für Schritt und absolut ohne Vorwissen leicht, übersichtlich und ohne Technikballast ein. Inhalte sind Grundlagen der EDV, Hard- und Software, Betriebssystem Windows 10, Steuerung und Programmstart, Dokumente und Ordner, Texte schreiben, Grafiken einfügen, im Internet surfen und suchen. vhs

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 12.03.2020