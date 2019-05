Container kaufen günstiger als mieten

Einstimmig beauftragte der Rat die Anschaffung zweier Containeranlagen für die Auslagerung des Lehrerzimmers und des Sekretariats der Schule am Kraichbach sowie für die Auslagerung der Kernzeiträume aus der Hartmann-Baumann-Schule. Diese kosten rund 183 000 Euro.

Von zehn angefragten Firmen hatten sich nur drei zurückgemeldet, wie Gerhard Weber in der Sitzung erklärte. Dies läge an der derzeit allgemein hohen Auslastung der Containerfirmen. Nach einem Vergleich der Angebote für Miete (auf die Dauer der Sanierung der Schule am Kraichbach) und für Erwerb sprach sich die Verwaltung dafür aus, die Containeranlagen zu erwerben. Der geringe Preisunterschied einer Anmietung für die Dauer von 30 beziehungsweise 36 Monaten gegenüber dem Erwerb, der Ungewissheit der tatsächlichen Bauzeiten einer Sanierung und außerdem anstehender Sanierungen – dabei geht es um die Fachklassengebäude der Hartmann-Baumann-Schule und der Theodor-Heuss-Realschule – seien für die Empfehlung ausschlaggebend gewesen. Die Lieferzeit für die beiden Containeranlagen beträgt nach Rücksprache mit der beauftragten Firma Schwab zehn Wochen nach Auftragseingang.

„Markt schwer einzuschätzen“

Deshalb wurde auf eine Vorberatung im Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr verzichtet, um die Containeranlage möglichst in den Sommerferien von Ende Juli bis Anfang September aufstellen und betriebsfertig machen zu können.

Jochen Vetter (Freie Wähler) erkundigte sich nach einem möglichen Erlös aus einem Verkauf der Container nach Abschluss der Baumaßnahmen. Diesbezüglich konnte Weber keine eindeutige Antwort geben. Der Containermarkt seit derzeit sehr schwer einzuschätzen. Ebenso sei noch nicht klar, wann die Container nicht mehr benötigt würden. Darüber hinaus würden diese nach den speziellen Bedürfnissen der Schule angefertigt, was den Wiederverkaufswert beeinflusse. sb

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 03.05.2019