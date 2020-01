Containeranlage erstanden

Hockenheim.Manchmal ist es richtig, schnell zu handeln, wie bei der Ratssitzung am Mittwoch zu hören war. Die kompakte Tagesordnung wurde mit einem nachträglichen Beschluss eröffnet, bei dem es um den Kauf einer Containeranlage ging. Die Stadt hat die Anlage im Dezember für rund 260 000 Euro vom Rhein-Neckar-Kreis erworben. Das Ja zum Kauf fiel in Form einer Eilentscheidung. Denn die Zeit drängte.

Im Oktober hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, vier Containeranlagen für das Schulzentrum, für die Realschule, die Schule am Kraichbach und die Hartmann-Baumann-Schule auszuschreiben. Woraufhin sich der Eigenbetrieb Bau und Vermögen des Rhein-Neckar-Kreises bei der Stadt meldete und die besagte Anlage zum Kauf anbot. Sie wurde vor vier Jahren in Hirschberg für Flüchtlinge aufgebaut, war anderthalb Jahre bewohnt, steht seitdem leer und ist laut Verwaltung in einem baulich guten Zustand.

Zum Jahreswechsel trat eine Reduzierung der Schwellenwerte für die europaweite Vergabe in Kraft. Statt bisher bei einem Preis von netto 223 000 Euro muss künftig schon bei einem Netto-Schwellenwert von 214 000 Euro europaweit ausgeschrieben werden.

Schwellenwert gesenkt

Für die Anlage des Rhein-Neckar-Kreises war ein Preis von netto 220 000 Euro ausgemacht, sodass der Vertrag im alten Jahr noch ohne Blick auf die sich im Januar ändernden Bedingungen geschlossen werden konnte. Vorausgesetzt man handelt schnell. Da jedoch keine Zeit blieb, den Rat zu hören, wurde der Vertrag per Eilentscheidung getroffen. Mit anderen Worten – Oberbürgermeister Marcus Zeitler ersetzte die Zustimmung des Rates durch die seine. Was ihm von der Gemeindeordnung bei dringenden Entscheidungen ausdrücklich genehmigt wird. Einzige Bedingung – er muss die Zustimmung des Rates nachträglich einholen. Was in der jüngsten Sitzung einstimmig und ohne große Aussprache erfolgte. aw

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 30.01.2020