Cool bleiben, wenn’s heiß wird

Was ist eigentlich Frieden? Den Konfirmanden fiel es sichtlich schwer, Frieden zu beschreiben. Was dagegen Gewalt ist, davon konnten die Jugendlichen sofort erzählen. Denn: Gewalterfahrung gehört inzwischen zum Alltag von Jugendlichen. In Schule, Freizeit und auch zu Hause spielt Gewalt eine Rolle. Es muss dabei nicht immer um körperliche Gewalt gehen, auch Beleidigungen, vom Handy mal schnell aufgenommene Bilder von Schulkameraden und Freunden sowie Kommentare in den Sozialen Medien gehören ebenso dazu.

Wie Jugendliche mit eigenen Gewalterfahrungen und Gewaltausübung umgehen, beides erkennen und in friedliche Lösungsstrategien münden lassen, darum ging es an zwei Samstagvormittagen. Wie geht es mir, wenn mir im Spiel zigtausend Beleidigungen an den Kopf geworfen werden? Beleidige ich gnadenlos zurück? Wie reagiere ich auf blöde Anmache? Wie kann ich einschreiten, wenn ich als Unbeteiligter Gewalt sehe und höre? Wie kann ich mich mit anderen so verständigen, dass ich ernst genommen werde?

In Einzelarbeit und Gruppenarbeit wurden typische Gewaltsituationen durchgespielt, besprochen und Lösungen erarbeitet, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit.