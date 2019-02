Cool sein will gelernt sein

Wie ist man eigentlich cool? Diese Frage bekommen Kinder ab vier Jahren beim Kamishibai) am Samstag, 16. Februar, 10.30 Uhr, in der Stadtbibliothek beantwortet. Das japanische Papiertheater präsentiert das Stück „Ab heute sind wir cool!“ von Susann Opel. Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen bittet die Stadtbibliothek um pünktliche Anwesenheit.

Ab heute sind Leo und Mug cool. Wie das geht? Das weiß doch jeder! Sonnenbrille auf die Nase, laute Musik, dass die Wände wackeln, Gruselfilme anschauen und so lange aufbleiben, wie man will. Als Haustiere halten coole Jungs sich natürlich Würgespinnen oder Giftratten und beim Essen Rülpsen und Pupsen ist Pflicht. Doch wohin sollen dann ihr Hund und ihre Katze? Und eigentlich sehen die beiden doch am liebsten Kinderfilme ... Eins ist Leo und Mug bald klar: Das Cool sein ist ganz schön anstrengend. zg

