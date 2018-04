Anzeige

Hockenheim.Zweirad-Fans wird bei der Bosch Hockenheim Historic am kommenden Wochenende viel geboten, denn die Moped-Garage heizt Besuchern auf dem Boxendach des Rings wieder so richtig ein. Neben den kultigen Mofa-Sause-Fahrten am Samstagnachmittag werden mehrere Modenschauen auf der Showbühne sowie eine Cocktailbar geboten. Als besonderes Andenken können sich Besucher in der Moped-Garage-Fotobox ablichten lassen. Und wer den besonderen Kick benötigt, hat am Rennsonntag, die Möglichkeit ein paar Runden mit den Kultmopeds auf der Mofa-Sause-Rennpiste zu drehen.

Sind die Rennen auf der Strecke am Samstag beendet, geht das Programm auf dem Boxendach erst richtig los. Alle Besucher sind zur großen Party mit der Band „Me and the Heat“ eingeladen. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist im Ticket enthalten, außerdem sind Konzertkarten für 12 Euro an der Abendkasse erhältlich. zg

Info: Alle Infos rund ums Spektakel: www.hockenheim-historic.de